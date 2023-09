Hội nghị AMRI 16 nêu bật sứ mệnh của lĩnh vực truyền thông trong giai đoạn mới

Chiều 18-9, Bộ Thông tin – Truyền thông tổ chức họp báo lần 1 Hội nghị AMRI 16.

Theo đó, Việt Nam lựa chọn chủ đề “Truyền thông: Từ Thông tin tới Tri thức vì một ASEAN Tự cường và Thích ứng” (Media: From Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN) làm chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ nội dung nghị sự.

Chủ đề nêu bật vai trò, sứ mệnh của lĩnh vực truyền thông trong giai đoạn mới, đưa thông tin trở thành động lực của phát triển, không chỉ cung cấp thông tin, mà còn thúc đẩy chuyển đổi từ Thông tin thành Tri thức, để xây dựng một ASEAN Tự cường (Resilient), củng cố năng lực nội tại, khả năng chống chịu và Thích ứng (Responsive) để khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN không chỉ hướng nội, mà còn có sẵn sàng ứng phó với những biến động trước tình hình thế giới hiện nay.

Tuần lễ sẽ có 3 sự kiện chính gồm: hội nghị Bộ trưởng AMRI lần thứ 16; hội nghị AMRI+3 lần thứ 7; hội nghị SOMRI lần thứ 20 và SOMRI+3, SOMRI+ Nhật Bản diễn ra từ ngày 20 đến 23-9.

Bên cạnh đó, còn có các diễn đàn, hội thảo: diễn đàn khu vực ASEAN về Ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng; hội thảo ASEAN về Chuyển đổi số báo chí - Kiến tạo tri thức số và các hoạt động bên lề các cuộc làm việc song phương giữa các nước; triển lãm Ảnh ASEAN; khu trải nghiệm trực tuyến phim/ảnh ASEAN (Nền tảng Bản sắc ASEAN, Cổng Thông tin Quốc gia vietnam.vn); gian hàng của Đà Nẵng và gian hàng của 7 doanh nghiệp công nghệ số và các chương trình giao lưu văn hóa, tham quan.

Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, đứng trước bài toán quy mô toàn cầu với nền báo chí truyền thông chính thống thì Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các phương thức truyền thông mới, cũng như sự thay đổi hoàn toàn thói quen xem thông tin và có một thế hệ người tiêu dùng thông tin mới.

Một vấn đề chung ở những quốc gia không làm chủ cũng như sở hữu các nền tảng truyền thông xã hội riêng thì nhìn chung sẽ chịu sự chi phối bởi các thuật toán công nghệ, phương pháp quản lý cũng như vận hành, sự chuyển đổi này kéo theo nhiều thách thức về kinh tế.

Đây là dịp để các quốc gia tham dự Hội nghị sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra sáng kiến và đi đến thống nhất chương trình hành động chung để ứng phó mang tính chất khu vực; khẳng định vai trò không thể thiếu, sứ mệnh quan trọng hơn bao giờ hết của báo chí truyền thông chính thống.

“ASEAN có nhiều lợi thế cũng như việc đoàn kết trong một khối, các cách làm hay cho phép chúng ta có niềm tin sẽ tìm ra lời giải, lời giải đến từ việc giải quyết tốt bài toán chuyển đổi số; báo chí truyền thông chính thống cũng như trên dẫn dắt, định hướng thông tin trên không gian mạng; các mô hình kinh doanh. Để làm điều đó chúng ta phải ngồi bàn bạc với nhau các giải pháp để xử lý tin giả, tin sai sự thật; kiểm soát cũng như hạn chế tác động tiêu cực của những công nghệ mới đưa vào lĩnh vực thông tin”, ông Lâm cho hay.

Với các hội nghị, Việt Nam dự kiến đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp trong lĩnh vực thông tin báo chí truyền thông, nhất là việc xử lý tin giả - tin sai sự thật trên mạng. Cơ chế phối hợp không chỉ dừng lại ở chính sách, chế tài cơ quan hoạt động nhà nước mà giúp người dân nhận thức về tin giả - tin sai sự thật.