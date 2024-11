Hội nghị tập huấn về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Công ty XSKT TPHCM thành công tốt đẹp

Nhận thức rõ công tác bảo mật, an ninh mạng rất quan trọng cho việc đảm bảo an toàn, ổn định, phát triển, đảm bảo thương hiệu và uy tín của Công ty, vừa qua, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Tại buổi tập huấn, Đại tá Đào Trung Kiên, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Thành phố đã phổ biến, hướng dẫn rõ các nội dung về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng và chỉ ra rằng: Trong thời gian tới, với khả năng kết nối vô hạn của mạng thông tin toàn cầu, tấn công mạng sẽ ngày càng gia tăng, không chỉ dừng lại ở mục đích thu thập thông tin bí mật, mà còn nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin; đồng thời Đại tá Đào Trung Kiên đã giải đáp thỏa đáng nhiều nội dung về phòng chống mất cắp dữ liệu, mạo danh, giả mạo website công ty.

Tổng kết buổi tập huấn, ông Bùi Đức Sơn, Quyền Tổng Giám đốc Công ty đã yêu cầu toàn thể Công ty khẩn trương, quyết liệt thực hiện hiệu quả và đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của Công ty.

Thứ hai: Đẩy mạnh việc phối hợp giữa các phòng, tổ nghiệp vụ, xí nghiệp trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, kịp thời phát hiện các lỗ hổng bảo mật, dấu hiệu tấn công, xâm nhập cơ sở hạ tầng thông tin để phối hợp ngăn chặn, khắc phục, xử lý.

Thứ ba: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách an ninh, an toàn mạng, quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp để lực lượng an ninh mạng Công ty đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Đại tá Đào Trung Kiên, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Thành phố phổ biến, hướng dẫn các nội dung về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Chuyên viên an ninh mạng Công ty XSKT TPHCM chia sẻ về thực tế công tác đảm bảo an ninh mạng tại đơn vị

Hội nghị tập huấn về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng thành công tốt đẹp. Đại tá Đào Trung Kiên, Trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Thành phố (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Bùi Đức Sơn, Quyền Tổng Giám đốc Công ty (giữa)

A.T