Hôm nay 19-6, TPHCM có thể mưa dông vào chiều tối

Ngày 19-6, TPHCM nhiều mây, ban ngày có nắng. Chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.