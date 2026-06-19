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Hôm nay 19-6, TPHCM có thể mưa dông vào chiều tối

SGGPO

Ngày 19-6, TPHCM nhiều mây, ban ngày có nắng. Chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào, dông cục bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PHÚC HẬU - THU HƯƠNG

Từ khóa

TPHCM mưa dông lốc sét gió giật mạnh dự báo thời tiết

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