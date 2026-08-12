Lâm Đồng: Cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngã đổ cây xanh trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng khẩn trương kiểm tra, cắt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn trước khi bước vào cao điểm mùa mưa bão.