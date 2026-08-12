Nắng nóng ở Bắc bộ giảm từ giữa tháng 8, Trung bộ kéo dài

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ kéo dài đến ngày 14-8, sau đó tạm kết thúc. Trung bộ tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, kéo dài đến những tuần đầu tháng 9.