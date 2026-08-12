TPHCM: Tựu trường năm học 2026-2027 sớm nhất vào ngày 17-8

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.
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