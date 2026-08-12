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Đồng Nai: Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến

SGGPO

Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm “Trẻ Trảng Bom” chuẩn bị hung khí hẹn đánh nhau với TikTok “Trẻ 2K12” nhưng đã bị lực lượng Công an TP Đồng Nai phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Đồng Nai: Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến
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PHÚ NGÂN

Từ khóa

hẹn đánh nhau hỗn chiến Trảng Bom hung khí nhóm thanh thiếu niên

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