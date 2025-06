Hôm nay, Hà Nội nóng gần 40 độ C, đêm miền Bắc có mưa lớn

Theo thông tin từ các chuyên gia khí tượng, đêm qua và rạng sáng nay, nền nhiệt tối thiểu khu vực đồng bằng Bắc bộ ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Nhiều trạm đo được nhiệt độ không xuống dưới 30 độ C.

Trong đó, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) là 30,9 độ C; Việt Trì 30,8 độ C; Láng (Hà Nội) 31 độ C; Ba Vì (Hà Nội) 30,4 độ C; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 30,7 độ C; Vinh (Nghệ An) lên tới 31,7 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 31 độ C…