Hơn 100 chiếc tàu mô hình tranh tài tại Tiền Giang

Ông Hồ Hữu Hoàng, Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL TP Mỹ Tho cho biết, ca nô nước hay tàu mô hình điều khiển từ xa là bộ môn thể thao giải trí không còn xa lạ với nhiều người. Thông thường, một chiếc tàu mô hình có 3 bộ phận quan trọng là vỏ tàu, động cơ và bộ điều khiển.

Tham gia giải đua tàu mô hình lần này, ngoài các vận động viên ở Tiền Giang, còn có nhiều vận động viên đến từ các câu lạc bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh khu vực ĐBSCL. Tổng cộng có hơn 100 chiếc tàu tham gia.

Các câu lạc bộ thi đấu ở 6 nội dung, gồm: mono 26CC (tàu 1 thân - PV), catamaran 26CC (tàu 2 thân), mono 29CC/32CC (tàu 1 thân), catamaran 29CC/32CC (tàu 2 thân), open hull & engine (đua tàu tự do) và best of the best (siêu cúp).

Mỗi đợt thi từ 7-8 chiếc tàu, chạy trong khu vực Giếng nước lớn của TP Mỹ Tho. Thể thức thi đấu, cá nhân vòng loại tính theo thang điểm, các vòng còn lại tính thời gian xếp hạng.