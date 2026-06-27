Sức sống cơ sở

Phường Bình Thạnh tuyên dương gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu

SGGPO

Ngày 27-6, phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức “Ngày hội Gia đình – Hành trình hạnh phúc” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 – 28-6-2026).

Lãnh đạo phường Bình Thạnh trao bằng tuyên dương gia đình cụ Nguyễn Đình Tư 106 tuổi
Lãnh đạo phường Bình Thạnh trao bằng tuyên dương gia đình cụ Nguyễn Đình Tư 106 tuổi

Dịp này, phường Bình Thạnh tuyên dương 53 gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2026. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của các gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nuôi dạy con cháu hiếu thảo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động cộng đồng.

Đặc biệt, phường Bình Thạnh tuyên dương gia đình nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư năm nay tròn 106 tuổi. Cả cuộc đời cụ Nguyễn Đình Tư đã lao động, cống hiến bền bỉ và giữ gìn truyền thống hiếu học, nề nếp gia phong và đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

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Các gia đình tham gia ngày hội

Ngày hội còn có các hoạt động sôi nổi khác, như: “Trạm Hạnh phúc” lưu giữ những khoảnh khắc yêu thương; “Trạm Sức sống gia đình” với các trò chơi gắn kết các thế hệ; hội thi “Hương vị yêu thương” tôn vinh bữa cơm gia đình; không gian “Thời trang gia đình”... nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt và kết nối tiêu thụ nông sản sạch, sản phẩm OCOP.

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Gia đình thi diễn thời trang
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Tuyên dương gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu
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Góc vui chơi của thiếu nhi tại ngày hội
THÁI PHƯƠNG

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Nguyễn Đình Tư phường Gia Định gia đình tuyên dương gia đình hạnh phúc bữa cơm gia đình

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