Hơn 1.600 mô hình, cách làm hay về xây dựng, bảo vệ an ninh tổ quốc

10 năm qua, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tham mưu triển khai thực hiện 1.616 mô hình, cách làm hay phù hợp thực tiễn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 24-7, Công an TP Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 của Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2023.

Theo báo cáo, trong 10 năm, qua rà soát, đánh giá, có 495 mô hình đang thực hiện có hiệu quả, nhiều mô hình được triển khai sâu rộng như: mô hình “Tự quản về an ninh, trật tự” được triển khai tại 181 địa bàn cấp xã; mô hình “Camera an ninh” được triển khai tại 109 địa bàn cấp xã… Các phong trào đã và đang phát huy hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, trên địa bàn TP Hà Nội, tình hình an ninh, trật tự cơ bản giữ vững ổn định. Tuy nhiên, một số mặt còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; hoạt động của một số loại tội phạm ngày càng manh động, tinh vi, nguy hiểm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Điều đó đòi hỏi lực lượng Công an TP Hà Nội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các lực lượng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên, đưa việc thực hiện chương trình phối hợp vào chương trình công tác hàng năm; xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị...