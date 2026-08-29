Hơn 181.000 tỷ đồng - 11 công trình, dự án: Bứt phá hạ tầng, nâng chất lượng sống cho người dân TPHCM

Sáng 29-8, UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026). Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 181.412 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, môi trường, giáo dục, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị.