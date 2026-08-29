Hơn 181.000 tỷ đồng - 11 công trình, dự án: Bứt phá hạ tầng, nâng chất lượng sống cho người dân TPHCM
SGGPO
Sáng 29-8, UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026). Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 181.412 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, môi trường, giáo dục, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị.
Lễ được tổ chức tại 2 điểm cầu. Điểm cầu chính tổ chức tại Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh khu vực Bình Dương, thuộc phường Hiệp Bình; điểm cầu trực tuyến tại Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, phường Cầu Ông Lãnh.
Nội dung: THANH HIỀN - QUỐC HÙNG - HOÀNG HÙNG - KIÊN CƯỜNG - Trình bày: HỮU VI