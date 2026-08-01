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Infographic / Longform

Cảnh báo thủ đoạn đánh tráo chip thẻ ngân hàng

SGGPO

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán bằng thẻ.

Từ khóa

Ngân hàng Nhà nước ứng dụng ngân hàng thanh toán thanh toán bằng thẻ an ninh mạng thủ đoạn thẻ bị tráo chip

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