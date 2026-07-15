Đồng chí Trần Bạch Đằng: Nhà cách mạng kiên trung, cây bút tài năng của Nam bộ

Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 17 tuổi.

- Tháng 3-1945: Làm Bí thư Khu Ngã Sáu Chợ Lớn, kiêm Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Nam bộ

- Tham gia Thanh niên Tiền phong, xây dựng Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Hội Truyền bá quốc ngữ,…

- Tham gia giành chính quyền tại Sài Gòn trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Ngày 23-9-1945: Đảm nhiệm vai trò Chính trị viên bộ đội Bình Đăng trong những ngày đầu Nam bộ kháng chiến.

Cuối năm 1946: Được bổ sung vào Thành ủy lâm thời Sài Gòn - Chợ Lớn, phụ trách Tuyên huấn; làm thư ký tòa soạn báo “Chống Xâm lăng” - Cơ quan ngôn luận của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Làm Trưởng Ban Thanh vận Xứ ủy Nam bộ; vào chiến khu Đồng Tháp Mười; tham gia xây dựng Đài Tiếng nói Nam bộ.

Đầu năm 1949: Bị địch bắt tại Nam Tuy Hòa khi trên đường ra Bắc dự Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng; bị kết án tử hình nhưng tổ chức vượt ngục thành công.

Làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc Nam bộ, kiêm Phó Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ (sau này là Trung ương Cục miền Nam); chủ bút báo “Nhân dân miền Nam” và chủ nhiệm báo “Việt - Xô”.

Sau Hiệp định Genève 1954: Được phân công ở lại miền Nam, tiếp tục hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ; nổi bật là nhà cách mạng chuyên nghiệp và cây bút tài năng.

Khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, đồng chí được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; phụ trách văn hóa - thông tin, kiêm Chủ tịch Hội đồng Văn học - Nghệ thuật Giải phóng.

Là Ủy viên Thường vụ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định; Bí thư Nội thành.

Khi Khu Sài Gòn - Gia Định được tổ chức lại thành Khu trọng điểm gồm 6 phân khu, đồng chí làm Bí thư Ban Cán sự phân khu 6.

Trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968: Được cử làm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tiền phương Nam (Bộ Tư lệnh Tiền phương II).

Đầu năm 1971: Giữ nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định.

Nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên huấn Trung ương cục.

Là Phó Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.

Sau ngày 30-4-1975, đồng chí Võ Văn Kiệt và đồng chí Trần Bạch Đằng về thăm lại căn cứ cũ, chiến trường xưa tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: TƯ LIỆU

Làm Phó Trưởng Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương.

Là chuyên gia cao cấp Ban Tuyên huấn Trung ương cho đến khi nghỉ hưu.

Được Chính phủ giao nhiệm vụ Thường trực Hội đồng chỉ đạo kiêm Tổng Biên tập công trình “Lịch sử Nam bộ kháng chiến”.

Đồng chí còn là văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đa tài. Một số tác phẩm tiêu biểu của đồng chí:

Bác Sáu Rồng, Chân dung một quản đốc, Ngày về của ngoại, Một ngày của Bí thư Tỉnh ủy, Ông Hai dứt khoát, Ván bài lật ngửa…

Bài ca khởi nghĩa, Hành trình, Theo sóng Đồng Nai, Đất nước vào xuân, Những cái tên đồng bằng…

Nửa tuần trăng kỳ lạ, Tình yêu và lời đáp, Ván bài lật ngửa, Tầm nhìn 700 năm trước, Ông Hai Cũ, Trần Hưng Đạo bình Nguyên…

Sách về đồng chí Trần Bạch Đằng

Đổi mới - Đi lên từ thực tế, Hãy tin cậy chúng tôi, Ngày ấy sinh sôi, Đồng bằng sông Cửu Long 40 năm, Người Công giáo Việt Nam, Kẻ sĩ Gia Định…

Đồng chí tham gia biên soạn và làm chủ biên nhiều công trình khoa học như: Địa chí văn hoá TPHCM, Địa chí Đồng Tháp Mười, Địa chí Sông Bé, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Nam bộ kháng chiến…

Tổng hợp: VĂN MINH - TRUNG THU - Trình bày: HỮU VI