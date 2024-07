Hơn 400 thí sinh tham gia Vòng khu vực miền Trung Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Hội thi năm nay có hơn 400 thí sinh đến từ 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tham gia thi lập trình tin học khối Tiểu học, THCS, THPT và phần mềm sáng tạo khối Tiểu học.

Trải qua các hội thi cấp tỉnh, thành và vòng sơ khảo (đối với thí sinh tự do), tại khu vực miền Trung có hơn 400 thí sinh được tuyển chọn.

Vòng khu vực hội thi năm nay diễn ra theo 2 hình thức: ngày 6-7, các bảng lập trình khối Tiểu học, THCS, THPT và bảng phần mềm sáng tạo khối Tiểu học thi trực tiếp tại tỉnh Lâm Đồng (cùng thời điểm sẽ diễn ra tại TP Hà Nội, TPHCM); các bảng sản phẩm sáng tạo khối THCS và THPT sẽ diễn ra theo hình thức thuyết trình trực tuyến vào ngày 9 và 10-7 tới.

Hội thi có vai trò khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng để giải quyết vấn đề trong thực tế; đồng thời phát hiện nhiều tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước.

Các thí sinh xuất sắc nhất tại vòng khu vực sẽ được lựa chọn để tham gia Vòng chung kết toàn quốc và Lễ kỷ niệm 30 năm Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (1995 - 2024) tại TP Hà Nội vào đầu tháng 8-2024.

Trải qua các hội thi cấp tỉnh, thành và vòng sơ khảo (đối với thí sinh tự do), 1.718 thí sinh đã giành tấm vé tham dự vòng khu vực hội thi năm nay (tăng gần 150% so với năm 2023), trong đó 967 thí sinh thuộc đội tuyển của 46 Tỉnh, Thành Đoàn và 751 thí sinh tự do. Đây là con số kỷ lục từ khi vòng khu vực được tổ chức (bắt đầu từ năm 2020).