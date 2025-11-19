Rạng sáng 19-11, do mưa lớn kéo dài và lũ từ thượng nguồn đổ về, tuyến bờ kè thôn An Lương và Thuận An (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp hơn 500 hộ dân. Nước lũ khoét sâu vào chân kè khiến tình hình trở nên đặc biệt khẩn cấp.

Trong đêm 18 rạng sáng 19-11, bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) tiếp tục bị sạt lở

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đã chỉ đạo huy động khẩn cấp hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố. Đồng thời, đề nghị Quân khu 5 tăng cường thêm 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương án gia cố khẩn cấp.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 cùng người dân địa phương "trắng đêm" gia cố bờ kè sạt lở

Lực lượng được chia thành nhiều tổ, tập trung gia cố các điểm xung yếu bằng bao tải đất, rọ thép và vật liệu tại chỗ. Dù điều kiện thi công hết sức khó khăn do nước dâng cao, dòng chảy xiết, các lực lượng vẫn phối hợp chặt chẽ với người dân xã Duy Nghĩa, làm việc xuyên đêm để khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở mới.

Video: Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 xuyên đêm gia cố bờ kè An Lương. Thực hiện: THANH PHƯỚC

Trước đó, cuối tháng 10, toàn tuyến bờ kè từng bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến khu dân cư hai thôn Thuận An và An Lương, chính quyền xã Duy Nghĩa đã tổ chức di dời 64 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, huy động nhân dân phối hợp lực lượng vũ trang gia cố hơn 500m bờ kè nhằm ngăn chặn sạt lở lan rộng.

Các chiến sĩ chuyển các bao tải đất để gia cố bờ kè

Ngày 12-11, UBND TP Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ kè An Lương. Phạm vi khắc phục khẩn cấp dài 1.564m, thuộc tuyến kè sông Thu Bồn, kéo dài từ chân cầu Cửa Đại đến cửa biển (dài 2,2km).

Đến sáng 19-11, bờ kè An Lương được khắc phục cơ bản những điểm sạt mới xuất hiện

NGUYỄN CƯỜNG