Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 xuyên đêm gia cố bờ kè An Lương

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đã chỉ đạo huy động khẩn cấp hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang thành phố. Đồng thời, đề nghị Quân khu 5 tăng cường thêm 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương án gia cố khẩn cấp.
Lực lượng được chia thành nhiều tổ, tập trung gia cố các điểm xung yếu bằng bao tải đất, rọ thép và vật liệu tại chỗ. Dù điều kiện thi công hết sức khó khăn do nước dâng cao, dòng chảy xiết, các lực lượng vẫn phối hợp chặt chẽ với người dân xã Duy Nghĩa, làm việc xuyên đêm để khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở mới.
Trước đó, cuối tháng 10, toàn tuyến bờ kè từng bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến khu dân cư hai thôn Thuận An và An Lương, chính quyền xã Duy Nghĩa đã tổ chức di dời 64 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, huy động nhân dân phối hợp lực lượng vũ trang gia cố hơn 500m bờ kè nhằm ngăn chặn sạt lở lan rộng.
Ngày 12-11, UBND TP Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ kè An Lương. Phạm vi khắc phục khẩn cấp dài 1.564m, thuộc tuyến kè sông Thu Bồn, kéo dài từ chân cầu Cửa Đại đến cửa biển (dài 2,2km).