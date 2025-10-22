Đà Nẵng khẩn cấp kè chắn sạt lở bờ biển Hội An trước khi bão đổ bộ

Ngày 22-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin, vừa huy động cán bộ, chiến sĩ gia cố tạm thời kè chắn khu vực sạt lở tại khu vực bờ biển thuộc phường Hội An Tây.

Theo đó, hiện nay do ảnh của thời tiết xấu, sóng biển và gió mạnh tiếp tục gây sạt lở rộng tại khu vực bờ biển thuộc khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây). Khu vực sạt có chiều dài hơn 100m, sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 28m.

Khu vực sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 28m

Do đó, Đồn Biên phòng Cửa Đại đóng chân trên địa bàn đã cử 25 cán bộ, chiến sỹ cùng với các lực lượng của địa phương tiến hành khắc phục, gia cố tạm thời để kè chắn lại khu vực sạt lở. Sau khi cơn bão số 12 đi qua sẽ tiếp tục khắc phục khu vực trên để đảm bảo an toàn cho người dân.

Các lực lượng được huy động để gia cố tạm thời khu vực sạt lở

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, đơn vị tiếp tục theo dõi, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo.

Trước đó, vào tối 21-10, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã tổ chức bắn pháo hiệu thông báo bão số 12 cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực được biết.

NGUYỄN CƯỜNG