Hơn 500 gian hàng tham gia triển lãm Nội thất và xây dựng Việt Nam - VIBE 2024

Triển lãm thu hút hơn 500 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong lĩnh vực nội thất, xây dựng và công nghệ như Nippon, Takara Standard, Vicostone, Phúc Mỹ Gia, Nhà Xinh…

Mỗi đơn vị tham gia được đầu tư về thiết kế gian hàng, thể hiện năng lực sản xuất, sáng tạo của các doanh nghiệp. Chương trình được mở rộng quảng bá đến mạng lưới hơn 15.000 CEO, lãnh đạo doanh nghiệp trong cộng đồng HAWA, SACA và các hiệp hội đối tác.

Lãnh đạo Bộ Công thương và các đại biểu tham gia lễ khai mạc Triển lãm Nội thất và xây dựng Việt Nam - VIBE 2024

Danh sách các chủ đầu tư, nhà thầu từ hệ thống dữ liệu chứa hơn 7.500 dự án bất động sản, nghỉ dưỡng được cung cấp bởi BCI Central cũng đã được thông tin về sự kiện.

Triển lãm còn có cụm gian hàng giải thưởng, gồm Top Ten Awards của Kiến Việt Media kết hợp không gian khu vực sự kiện của VIBE được sáng tạo bởi Hoa Mai Award, cụm gian hàng Smart Tech tiếp thêm chất liệu đổi mới sáng tạo cho giới kiến trúc sư Việt Nam.

VIBE 2024 là triển lãm đa lợi ích cho cộng đồng kiến trúc sư, nhà thầu, chủ doanh nghiệp khi mang đến giá trị chuyên môn gắn liền chủ đề nóng nhất netzero vào bối cảnh thị trường đầy thách thức hiện nay.

Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ có 2 hội thảo bao gồm: Hội thảo “Phát triển bền vững - tiến tới Net Zero ngành xây dựng" do ban tổ chức phối hợp với ConsMedia; Hội thảo kiến trúc “Bối cảnh mới - bản sắc mới” do Gallery Architecture kết hợp cùng Ago Hub, KienViet Media.

Các khách mời tham gia các gian hàng tại triển lãm

Theo kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trong khuôn khổ triển lãm nói trên, không gian kiến trúc “Bối cảnh mới, bản sắc mới” được tổ chức với sự hợp tác của triển lãm VIBE là một cơ hội quý giá, rất hữu ích cho cộng đồng kiến trúc sư trên cả nước. Sự kiện này nhằm tạo môi trường tập hợp các văn phòng kiến trúc trẻ đang trên hành trình tạo dựng bản sắc thiết kế, tìm hiểu và giới thiệu những phong cách sáng tạo, định hướng kiến trúc thích ứng với nhu cầu xã hội trong thời đại mới, đồng thời cũng là cơ hội để cộng đồng kiến trúc - thiết kế giao lưu, chia sẻ, phản biện, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn. Đó sẽ là một “cuộc tổng duyệt nhỏ” cho ngành, để cùng nhau nhìn nhận về bản sắc thiết kế của các kiến trúc sư trẻ ở Việt Nam.

Các đại biểu tìm hiểu các mẫu mã vật liệu xây dựng tại triển lãm

Điểm khác biệt của triển lãm này chính là các workshop tương tác hấp dẫn và chuỗi sự kiện chiếu phim về kiến trúc bền vững hoàn toàn miễn phí dành cho khách tham quan xuyên suốt các ngày triển lãm, giúp tăng tính trải nghiệm, kết nối tại VIBE. Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam - VIBE 2024 sẽ kéo dài đến hết ngày 5-10.

ĐỨC TRUNG