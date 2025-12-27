Hơn 70 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball và giao lưu Tennis

Chiều 27-12, tại sân pickleball DICERA (phường Bà Rịa, TPHCM), HĐND TPHCM tổ chức Giải Pickleball và giao lưu Tennis "Cúp DICERA Holdings 2025".

Giải đấu thu hút hơn 70 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức cùng đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố tham gia.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng các vận động viên

Giải được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu và doanh nghiệp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các vận động viên thi đấu tại giải

Đồng chí cũng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, gồm: Công ty Cổ phần DICERA Holdings, Ngân hàng Quân đội MB, Công ty Phúc An, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục – Du lịch Cổng Mặt Trời cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện TPHCM, đã góp phần tổ chức giải đấu chu đáo, an toàn và thành công.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích cao tại giải

Sau các trận đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất tennis, 2 giải nhất pickleball (đôi nam và đôi nam – nữ) cùng các giải nhì, ba, khuyến khích và 2 giải dành cho lãnh đạo tham gia tích cực.

NGUYỄN NAM