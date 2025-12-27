Sức sống cơ sở

Hơn 70 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball và giao lưu Tennis

SGGPO

Chiều 27-12, tại sân pickleball DICERA (phường Bà Rịa, TPHCM), HĐND TPHCM tổ chức Giải Pickleball và giao lưu Tennis "Cúp DICERA Holdings 2025".

Giải đấu thu hút hơn 70 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức cùng đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố tham gia.

z7371053456218_11688560284d9a92a77bdd02a9840f42.jpg
Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng các vận động viên

Giải được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu và doanh nghiệp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

z7371047163033_aa95c96abc01cf1ab647bf07254f0271.jpg
Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

z7370996404490_732a4e06baa77e33df5f9f79257c01fc.jpg
z7370996388742_4320c45a4458e7cd285e1a8f3882bccc.jpg
Các vận động viên thi đấu tại giải

Đồng chí cũng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, gồm: Công ty Cổ phần DICERA Holdings, Ngân hàng Quân đội MB, Công ty Phúc An, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục – Du lịch Cổng Mặt Trời cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện TPHCM, đã góp phần tổ chức giải đấu chu đáo, an toàn và thành công.

z7371133347256_ccbb5c077a848fa566e74df8968e3157.jpg
z7371133485636_33f0cc6cddad27a96fc5bd8672a65942.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích cao tại giải

Sau các trận đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất tennis, 2 giải nhất pickleball (đôi nam và đôi nam – nữ) cùng các giải nhì, ba, khuyến khích và 2 giải dành cho lãnh đạo tham gia tích cực.

Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

Hội đồng nhân dân TPHCM Huỳnh Thanh Nhân HĐND TPHCM Thành ủy viên Rèn luyện thân thể Pickleball Theo gương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn