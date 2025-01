Hơn 7.000 giáo viên Nhật Bản nghỉ việc vì sức khỏe tâm thần

Theo cuộc khảo sát được Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 2-1, số lượng giáo viên tại các trường công lập nghỉ việc do mắc các vấn đề về tâm thần đã tăng lên mức cao kỷ lục 7.119 người trong năm tài chính 2023 (tính đến tháng 3-2024).

Số lượng giáo viên ở độ tuổi 20 nghỉ việc vì vấn đề tâm lý đã tăng lên, làm nổi bật nhu cầu giảm bớt gánh nặng cho giáo viên trẻ. Ảnh: JIJI

So với năm tài khóa trước, số lượng giáo viên nghỉ việc vì lý do sức khỏe tâm thần đã tăng thêm 580 người, chiếm 0,77% tổng số giáo viên tại các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông và các trường đặc biệt. Điều này tương đương với việc cứ 130 giáo viên thì có 1 người phải nghỉ việc vì lý do sức khỏe tâm thần. Nếu tính cả những giáo viên nghỉ ốm trên 1 tháng, con số này còn lên đến 13.045 người, chiếm 1,42% tổng số giáo viên.

Theo khảo sát về tình trạng quản lý nhân sự của giáo viên trường công do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản công bố ngày 20 -12-2024, việc hướng dẫn học sinh và các mối quan hệ tại nơi làm việc được cho là nguyên nhân chính gây ra gánh nặng về tâm lý và thể chất cho giáo viên.

Tờ Mainichi cho biết, xét theo giới tính, 2.866 giáo viên nghỉ việc do bệnh tâm thần là nam giới, trong khi nữ giới chiếm 4.253. So với khảo sát trong năm học 2018, những con số này tăng 1,2 lần đối với nam giới và 1,5 lần đối với nữ giới. Điều này có thể do gánh nặng từ việc nuôi dạy con cái và chăm sóc y tế cho các thành viên trong gia đình tập trung vào phụ nữ, khiến họ khó cân bằng công việc gia đình với nghề giáo viên.

Trong những năm gần đây, số lượng giáo viên nghỉ việc vì sức khỏe tâm thần thường dao động quanh mức 5.000 người. Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, con số này đã tăng đột biến. Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết sẽ triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho giáo viên, đồng thời tăng cường số lượng giáo viên để giảm tải khối lượng công việc.

HẠNH CHI