Hồng Ánh bật khóc vì bé An của Đất rừng phương Nam

Vào vai mẹ của An trong bản điện ảnh Đất rừng phương Nam, diễn viên Hồng Ánh vẫn còn cảm thấy rơm rớm nước mắt khi nghĩ lại cảnh quay cuối cùng của hai má con.

Sau khi trình làng clip first look đầu tiên, nhân vật bé An của Đất rừng phương Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình quá giống bản gốc của bộ phim truyền hình.

Mới đây, ê-kíp tiếp tục tiết lộ thêm nhiều hình ảnh hoá thân vào vai An của Hạo Khang - một hành trình đầy nỗ lực của diễn viên nhí 13 tuổi trong cuộc phiêu lưu của “chú bé đi tìm cha”.

Được biết, Hạo Khang đến với phim điện ảnh Đất rừng phương Nam để cast vai Cò. Nhưng với ngoại hình điển trai, sáng sủa của Hạo khang lại khá phù hợp với yêu cầu vai An của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: một cậu bé toát lên vẻ thành thị song song với vẻ “bụi đời” sau khi lưu lạc. Vì vậy ê kíp đã đề nghị Hạo Khang tiếp tục cast vai An.

Vốn dĩ, bên cạnh phần thi chính của mình thì Hạo Khang cũng tham gia diễn vai An để hỗ trợ các bạn casting vai Xinh và Cò. Có lẽ từ những khoảnh khắc đó, cậu diễn viên nhí đã cảm nhận được sự kết nối của mình với An, một cậu học sinh lưu lạc khắp đất trời lục tỉnh Nam Kỳ để tìm cha và trải qua một giai đoạn khốc liệt của lịch sử nước nhà.

Trong phim, An là một cậu bé thành thị đã lạc cha mẹ trên đường chạy giặc, từ đó bắt đầu một hành trình phiêu lưu gian khổ nhưng cũng đầy màu sắc.

Chính sự thông minh và tính cách mạnh mẽ, dũng cảm của An đã giúp cậu học trò nơi phố thị vượt qua nhiều thử thách, từ trốn thoát khỏi sự truy bắt của lũ Việt gian cho đến cuộc sống rày đây mai đó, bắt rắn hay chăn trâu để kiếm sống. Và dường như những đặc điểm đó cũng là sợi dây gắn kết Hạo Khang và An. Cậu diễn viên nhí được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đánh giá là “chịu khó, dấn thân, trưởng thành và hiểu chuyện”.

Trong đoạn clip hậu trường mới nhất, đoàn làm phim đã tiết lộ thêm hình ảnh thể hiện diễn xuất của Hạo Khang cũng như sự hết mình của diễn viên nhí.

Ngay cả khi gặp chấn thương, Hạo Khang tuy khóc vì đau nhưng vẫn kiên quyết muốn quay tiếp vì cậu bé hiểu một cảnh quay chứa đựng rất nhiều công sức của cả đoàn phim.

Đặc biệt ở phần cảnh tiếp nối sau cảnh chạy giặc loạn lạc trên cầu, Hạo Khang đã bị thẳng tay ném khỏi cầu và cậu bé đích thân thực hiện cảnh này nhiều lần ở các góc quay khác nhau. Sau phân đoạn mạo hiểm Hạo Khang vẫn duy trì trạng thái thoải mái và phấn khích, sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.

Nhận xét về “con trai” của mình, Hồng Ánh hết lời khen ngợi: “An (Hạo Khang) giỏi lắm, biết võ và bé rất biết diễn xuất, nghĩ lại cảnh quay cuối cùng của hai má con vẫn làm tôi rơm rớm nước mắt”.

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng nói anh sẽ không bấm máy phim nếu không tìm được “bé An”. Với những gì Hạo Khang đã thể hiện, bộ phim càng nhận được nhiều hơn sự mong đợi của khán giả.

Đất rừng phương Nam dự kiến khởi chiếu từ ngày 20-10 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Hiện đoàn phim chưa tiết lộ về các diễn viên nhí thủ vai Cò và Xinh trong phim.