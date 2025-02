Hợp tác nghị viện Việt Nam - New Zealand đóng góp tích cực vào thành quả chung

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai các chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Ngày 27-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân dịp Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2.

Bày tỏ hài lòng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước trong suốt 50 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu chặng đường 50 năm phát triển quan hệ hai nước cũng như mở ra giai đoạn mới, giai đoạn của sự hợp tác với quy mô sâu rộng hơn, tin cậy và chiến lược hơn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả trao đổi giữa Thủ tướng Christopher Luxon và các lãnh đạo Việt Nam, bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đạt được cũng như các nội hàm Đối tác Chiến lược Toàn diện trong thời gian tới.

Quang cảnh hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Nghị viện hai nước đã đóng góp tích cực vào thành quả chung cả ở góc độ song phương và tại các diễn đàn Nghị viện đa phương; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai các chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc hội kiến. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn cấp cao, các bộ, ban ngành, địa phương, tổ chức, trong đó có các ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, kinh tế xanh, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn hướng tới sớm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - New Zealand.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee sớm thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng New Zealand cũng bày tỏ mong muốn sớm đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm chính thức New Zealand trong thời gian tới.

ANH PHƯƠNG