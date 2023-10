Hủy hội nghị thượng đỉnh 4 bên bàn về Gaza, Hamas nêu điều kiện thả con tin

Ông Ayman Safadi, Ngoại trưởng Jordan, vừa thông báo hội nghị thượng đỉnh 4 bên giữa Jordan, Mỹ, Ai Cập và Palestine nhằm bàn về tình hình Dải Gaza đã bị hủy bỏ.

Ban đầu, sự kiện này dự kiến diễn ra vào ngày 18-10, với sự tham dự của Quốc vương Jordan Abdullah II, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Mục đích của hội nghị là hỗ trợ nhân đạo cho Gaza nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo, cũng như tìm cách hạ nhiệt xung đột giữa hai bên.

Tuy nhiên, phát biểu với kênh truyền hình nhà nước al-Mamlaka TV, ông Safadi cho biết hội nghị sẽ được tổ chức khi các bên có thể chấm dứt “giao tranh và sát hại người dân Palestine”.

Quốc vương Jordan cho rằng các phản ứng của Israel hiện đang vượt quá quyền tự vệ chính đáng, biến thành sự trừng phạt tập thể dân thường Palestine. Ông Safadi cũng cảnh báo xung đột hiện nay đang “đẩy khu vực đến bên bờ vực thẳm”.

Trong khi đó, ông Abdallah Bou Habib, Ngoại trưởng Liban, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel ngừng các cuộc không kích Gaza và trở lại bàn đàm phán.

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ở Beirut, ông Habib cũng kêu gọi dỡ bỏ phong tỏa Gaza và lập tức cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men và điện cho người dân nơi đây.

Ngoại trưởng Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để ngăn chặn xung đột lan rộng sang các nước khác, đặc biệt là tới Liban.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang chuẩn bị thông báo các trừng phạt mới chống lại các thủ lĩnh Hamas.

Cùng ngày, kênh truyền hình NBC dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của phong trào Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho tất cả những con tin dân sự trong vòng 1 giờ nếu Israel ngừng ném bom Dải Gaza và ký thỏa thuận ngừng bắn. Hamas cũng ngụ ý sẽ trao đổi tù binh Israel với những người Palestine hiện bị giam giữ trong các nhà tù ở Israel. Quan chức Hamas khẳng định nếu Israel đồng ý với các điều kiện đó thì chỉ sau 1 giờ đồng hồ, Hamas sẽ trả tự do cho các con tin. Tuy nhiên, quan chức này cũng thừa nhận hiện chưa tìm ra địa điểm đủ an toàn để phóng thích các con tin.

Trước đó, Hamas cho biết đang giam giữ khoảng 200 con tin mang nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có nhiều binh sĩ và một số sĩ quan cấp cao của quân đội Israel.