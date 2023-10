Huyện Bình Chánh lập hồ sơ xử lý 69 trường hợp vi phạm lĩnh vực đất đai

Ngày 6-10, trong buổi giao ban báo chí TPHCM, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài thông tin về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Theo đó từ đầu năm 2023, UBND huyện Bình Chánh tập trung chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa huyện.

Huyện cũng tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng còn tồn đọng; chủ động làm việc với các sở ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực này.

Ông Tài cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, huyện đã lập hồ sơ xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai 69 trường hợp (giảm 7 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022).

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác quản lý xây dựng, trên địa bàn huyện phát sinh mới 6 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (gồm 2 trường hợp xây dựng không phép và 4 trường hợp xây dựng sai phép), giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, huyện đã xử lý 1 vụ, 5 trường hợp còn lại đang tập trung chỉ đạo xử lý.

Cũng trong buổi giao ban báo chí, đại diện Sở Nội vụ TPHCM thông tin cơ bản liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Theo đó, UBND TPHCM đã giao các sở, ngành khẩn trương triển khai đề án khoa học đối với 5 đề án nhánh. Cụ thể gồm các đề án: Kinh tế đô thị do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Văn hóa đô thị do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì; Hạ tầng đô thị do Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì; Con người đô thị do Viện nghiên cứu phát triển TPHCM chủ trì; Quản lý Nhà nước do Sở Nội vụ TPHCM chủ trì.

Thời gian tới, UBND TPHCM tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, 5 huyện có liên quan tập trung báo cáo nội dung đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021-2030 để Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét, chỉ đạo.

Trong đó, nêu cụ thể hơn về 2 phương án gồm: Chuyển đổi từ đơn vị hành chính nông thôn sang đơn vị hành chính đô thị theo mô hình quận và thành phố thuộc TPHCM (tương ứng phấn đấu đạt tối thiểu đô thị loại III) trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị của TPHCM, giai đoạn 2021-2030.

UBND TPHCM cũng xác định, công tác quy hoạch phải luôn được đặt lên hàng đầu, các nội dung cụ thể của đề án phải được cập nhật, xây dựng trên cơ sở định hướng đô thị và phát triển đô thị bền vững của TPHCM. Cùng với đó là thực hiện đúng theo quy hoạch của TPHCM, thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.