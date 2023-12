Huyện Củ Chi huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân

Sáng 20-12, UBND huyện Củ Chi tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội Tết Nguyên đán 2024; phát động xây dựng các tuyến đường xanh trên địa bàn huyện.

Đợt cao điểm nhằm chủ động kiểm soát tình hình, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng các tuyến đường xanh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Phát biểu, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trước mắt là huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân thật chu đáo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tết an toàn, tiết kiệm, tết đến với mọi nhà. Nắm chắc tình hình đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo để có biện pháp chăm lo, hỗ trợ phù hợp kịp thời.

Đồng thời, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, người không nơi nương tựa, lang thang, cơ nhỡ, người thất nghiệp, mất việc làm. Từ đó góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng sa vào con đường phạm tội.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chủ động phối hợp, hỗ trợ Công an huyện, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, tổng thể các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm.

Cùng với đó, duy trì và nhân rộng mô hình “tuyến đường xanh” trên toàn địa bàn huyện. Lan tỏa sâu rộng, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để việc xây dựng “tuyến đường xanh” thực sự đi vào cuộc sống, mang lại diện mạo mới, tươi đẹp hơn ở các khu dân cư. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới gắn với đô thị hóa trong thời gian tới và xây dựng huyện Củ Chi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Củ Chi có nhiều cách làm hay, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thi đua “Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”. “Hãy để Củ Chi là nơi người dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, cũng là nơi khiến cho các loại tội phạm phải khiếp sợ”, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền nhấn mạnh.

Dịp này, UBND huyện Củ Chi khen thưởng 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và phối hợp thực hiện các tuyến đường xanh; khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong phối hợp thực hiện các tuyến đường xanh trên địa bàn huyện Củ Chi.

Kinh tế - xã hội huyện Củ Chi có nhiều điểm sáng Theo Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền, năm 2023 dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng huyện Củ Chi đạt được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Chủ tịch UBND huyện Củ Chi phát biểu tại lễ ra quân Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 100,57%, (tăng 8,82% so cùng kỳ), tổng thu ngân sách ước thực hiện 113% chỉ tiêu đề ra. Huyện cũng thực hiện tốt phong trào thi đua 60 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và được Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương. Các hoạt động lễ hội, du lịch có nhiều khởi sắc, nhiều chương trình lần đầu tiên được tổ chức đã tạo ấn tượng đặc sắc với du khách, góp phần xúc tiến nhiều mô hình du lịch trên địa bàn. Tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 136,76% chỉ tiêu. Huyện Củ Chi đã triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện tiết kiệm gần 15.000 ngày/năm, cấp xã tiết kiệm gần 47.000 ngày/năm.

