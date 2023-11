Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh Tết Giáp Thìn 2024

Chiều 30-11, Công an TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 11. Trong tháng, Công an TPHCM điều tra, khám phá 156/308 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt 359 đối tượng; đã điều tra, khám phá 547/855 vụ (đạt gần 64%), bắt 725 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội.

Công an cũng phát hiện 154 vụ với 147 cá nhân, 17 tổ chức có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; triệt phá 202 vụ, 465 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ gần 63kg ma túy các loại; hơn 152kg nghi vấn ma túy các loại (đang chờ kết quả giám định), cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan khác.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ công an các địa phương làm tốt công tác nắm tình hình trên từng địa bàn, lĩnh vực; triển khai lực lượng làm tốt công tác đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm. Trọng tâm là triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới.