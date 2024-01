Hy vọng và cơ hội

Để chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời, hiệu quả một căn bệnh nào đó cho người bình thường đã rất phức tạp, nhưng việc phát hiện được dị tật của thai nhi và tiến hành can thiệp, xử lý kịp thời, thành công dị tật đó ngay khi em bé vẫn trong bụng mẹ thì còn phức tạp, khó khăn hơn rất nhiều lần.

Việc này đòi hỏi các y, bác sĩ không chỉ phải có chuyên môn rất cao mà còn phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Bởi nếu đưa em bé ra ngoài ở thời điểm này thì nguy cơ tử vong sơ sinh rất cao do non tháng và kèm tim bẩm sinh nặng. Do đó, việc các y, bác sĩ 2 bệnh viện trên quyết định can thiệp bào thai để nong van tim cấp cứu là rất kịp thời, sáng suốt nhằm cứu sống thai nhi khi còn trong bụng mẹ.

Trước đây, khi trình độ y học còn hạn chế, để điều trị những ca bệnh tim bẩm sinh ở trẻ nhỏ, các thầy thuốc phải chờ em bé ra đời, đủ cân nặng, đủ tháng tuổi mới phẫu thuật hoặc can thiệp nhưng nếu như thế thì trái tim em bé sẽ bị bệnh nặng, khó khắc phục. Nghiêm trọng hơn, em bé sẽ tử vong vì bệnh tim, không chờ kịp đến ngày điều trị. Tuy nhiên ngày nay, khi công nghệ và kỹ thuật không ngừng phát triển, các y, bác sĩ đã có thể can thiệp, điều trị dị tật trên cơ thể của em bé ngay từ bào thai. Tuy nhiên cho tới nay, kỹ thuật về can thiệp bào thai vẫn là các kỹ thuật chuyên, chủ yếu được thực hiện tại các quốc gia có nền y học hiện đại rất phát triển.

Tuy nhiên khi các thầy thuốc của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ phối hợp thực hiện thành công liên tiếp 2 ca can thiệp bào thai để nong van tim cấp cứu cho thai nhi đã mở ra nhiều hy vọng và niềm tin cho tất cả thai phụ cùng gia đình không may có em bé bị những bất thường tim bẩm sinh. Qua đó cũng khẳng định và chứng minh tay nghề, trình độ chuyên môn của các thầy thuốc và nền y học Việt Nam không hề thua kém các nước phát triển trên thế giới.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh tim bẩm sinh là một trong những loại dị tật bẩm sinh phổ biến, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh, gánh nặng kinh tế cho ngành y tế và xã hội rất cao. Hiện nay, mỗi năm, nước ta có khoảng 1,6-1,7 triệu trẻ sơ sinh ra đời, trong đó tỷ lệ trẻ có bất thường về sức khỏe khi sinh ra chiếm khoảng 2% và nếu không có sự can thiệp kịp thời của y học thì số trẻ sinh ra bị dị tật sẽ là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Việc cứu sống được 2% trẻ rất có giá trị để nâng cao chất lượng giống nòi Việt Nam. Dù việc thực hiện thành công 2 ca can thiệp tim bào thai nêu trên chỉ mới khởi đầu của một lĩnh vực chuyên sâu về can thiệp tim bẩm sinh bào thai nhưng chắc chắn kết quả này đã mở ra hướng đi đột phá trong triển khai can thiệp tim bẩm sinh bào thai, mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thư khen của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đối với y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của 2 bệnh viện đã khẳng định: thành công này là minh chứng cho tài năng, sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy thuốc Việt Nam trong việc tiếp cận kỹ thuật y tế chuyên sâu, ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại trong y khoa; phát huy đạo đức nghề nghiệp, tiếp nối và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của ngành y tế.; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ tin cậy trên bản đồ triển khai can thiệp tim bẩm sinh bào thai của thế giới.

NGUYỄN QUỐC