Iceland: Quốc gia hòa bình nhất thế giới

Báo cáo thường niên năm 2022 về Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) của Viện Kinh tế và hòa bình (IEP) cho biết, các cuộc xung đột bùng phát trong năm qua đã ảnh hưởng đến kết quả của báo cáo thường niên, được coi là thước đo hòa bình trên quy mô toàn cầu này.

Theo báo cáo trên, năm 2022, Iceland là quốc gia hòa bình nhất thế giới. Vị trí này được Iceland nắm giữ từ năm 2008. Sau quốc gia Bắc Âu, 9 nước trong nhóm 10 nước dẫn đầu bảng xếp hạng GPI 2022 gồm New Zealand, Ireland, Đan Mạch, Áo, Bồ Đào Nha, Slovenia, CH Czech, Singapore và Nhật Bản. Trong số 10 quốc gia này, có 7 quốc gia nằm ở châu Âu. Châu lục này được xếp hạng là khu vực yên bình nhất thế giới. Tại châu Á, Việt Nam ở vị trí thứ 44, tăng 6 điểm so với năm 2021. Trên toàn cầu, chỉ số hòa bình trung bình giảm 0,3% so với năm 2021. Đứng cuối bảng xếp hạng là Afghanistan, nước đã giữ vị trí này 5 năm qua...

Được xây dựng cách đây 15 năm, GPI do IEP công bố hàng năm. Báo cáo nhằm xác định mức độ hòa bình trong 3 lĩnh vực: an toàn và an ninh của xã hội, quy mô các cuộc xung đột quốc gia và quốc tế đang diễn ra và tình trạng quân sự hóa.