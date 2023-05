iPhone, MacBook giảm giá "sập sàn" dịp 5-5

Hưởng ứng xu hướng săn sale "ngày đôi" sôi động, Minh Tuấn Mobile - Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam tung ra sự kiện siêu giảm giá lên tới 53% trong ngày 5-5, áp dụng cho hàng ngàn sản phẩm giá trị.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống này mang đến nhiều ưu đãi đặc biệt với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành tặng cho khách hàng, tiêu biểu có thể kể đến như: Chương trình giảm giá lên đến 53% dành cho các sản phẩm, thiết bị công nghệ; ưu đãi mua 1 tặng 1 dành cho cường lực, ưu đãi giá bán chỉ từ 150.000 đồng dành cho hàng loạt phụ kiện chính hãng...

Đặc biệt, trong ngày siêu sale 5-5, Minh Tuấn Mobile cũng tung ra chương trình giảm giá "kịch sàn" dành cho iPhone 14/iPhone 14 Plus và một số mẫu MacBook, AirPods, iPad... Cụ thể iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ được giảm giá bán trực tiếp thêm 400.000 đồng trong ngày 5-5. Như vậy, iPhone 14 sẽ có giá bán từ 18.590.000 đồng và iPhone 14 Plus có giá bán từ 21.290.000 đồng, giúp người dùng tiết kiệm được gần 7 triệu đồng so với giá niêm yết.