iPhone VN/A đồng loạt giảm giá, iPhone 14 Pro Max xuống dưới 26 triệu đồng

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), các dòng iPhone VN/A trong tháng 7-2023 được điều chỉnh giảm nhẹ vài trăm ngàn đồng so với cuối tháng 6. Đơn cử, iPhone 14 Pro Max 128GB lần đầu xuống dưới 26 triệu đồng, giảm thêm 400 ngàn đồng so với cuối tháng 6, hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết.

Với dòng iPhone 14 Pro, model này chỉ còn từ 23,59 triệu đồng, giảm thêm đến 700 ngàn đồng so với cuối tháng 6 và hơn 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Các dòng iPhone 14 khác cũng đang được giảm sâu tại Di Động Việt. Cụ thể, iPhone 14 chỉ còn từ 18,49 triệu đồng (niêm yết 24,99 triệu đồng), iPhone 14 Plus VN/A chỉ còn từ 20,99 triệu đồng (niêm yết 27,99 triệu đồng).

Với mức giá hợp lý, định vị ở phân khúc tầm trung, iPhone 11 VN/A vẫn luôn duy trì sức bán trong top 3 điện thoại bán chạy nhất tại Di Động Việt, nửa đầu năm 2023. Model này cũng là chiếc iPhone giữ giá tốt nhất sau gần 4 năm trình làng, với mức giá giao động khoảng 10 triệu đồng.

Tại Di Động Việt, giá bán iPhone 11 VN/A không thay đổi nhiều so với cuối tháng 6. Model này đang có giá lần lượt là 10,35 triệu đồng và 11,89 triệu đồng cho bản 64GB và 128GB.