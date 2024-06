Ít nhất 3 người bị sốc nhiệt khi theo “sư Thích Minh Tuệ”

Người bị sốc nhiệt là nhiệt độ cơ thể tăng cao trên 40 độ C và thường kèm theo mất nước.

Di chuyển cô gái bị sốc nhiệt ra khỏi đám đông theo "sư Thích Minh Tuệ"

Chiều 2-6, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày, trên Quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã Hương Trà có 1 phụ nữ khoảng 30 tuổi, đi theo đoàn “sư Thích Minh Tuệ” bị sốc nhiệt thời tiết, kiệt sức. Rất may, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hương Trà đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời phát hiện, dìu người này vào lề để một số phụ nữ khác cõng cô rời khỏi đoàn đông người. Hiện, sức khỏe của người phụ nữ này đã ổn định.

Trước đó, chiều 1-6, 2 phụ nữ ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) khi đi theo đoàn “sư Thích Minh Tuệ” qua tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị sốc nhiệt thời tiết, đuối sức, nằm ra đường. Rất may, được lực lượng Công an huyện Phong Điền đưa đến bệnh viện kịp thời nên sức khỏe của 2 người này đã bình phục.

Theo các bác sĩ tại Huế, sốc nhiệt là nhiệt độ cơ thể tăng cao trên 40 độ C và thường kèm theo mất nước. Hệ quả là hệ thống điều hòa thân nhiệt mất kiểm soát, dẫn đến rối loạn các chức năng của cơ thể như khó thở, ngưng thở; nói lắp, co giật, hôn mê; mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt; nôn mửa, tiêu chảy… Nguyên nhân là tác động của nhiệt độ môi trường hoặc do hoạt động gắng sức.

