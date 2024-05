Kaspersky Next, dòng sản phẩm bảo mật chủ lực dành cho doanh nghiệp

Kaspersky giới thiệu dòng sản phẩm chủ lực mới, Kaspersky Next, mang đến giải pháp bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp. Sản phầm này kết hợp khả năng bảo mật đầu cuối tiên tiến với độ minh bạch và tốc độ của EDR (Endpoint Detection and Response) cùng với khả năng hiển thị và các công cụ mạnh mẽ của XDR (Extended Detection and Response).

Đại diện Kaspersky giới thiệu Kaspersky Next

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhận định: "Với Kaspersky Next, chúng tôi đơn giản hóa độ phức tạp của EDR và XDR nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam ở mọi quy mô. Nhờ vào kiến thức chuyên môn vượt trội, mục tiêu của chúng tôi chính là mang đến giải pháp bảo mật hàng đầu cho mọi khách hàng, bất kể là doanh nghiệp mới trong lĩnh vực an ninh mạng hay tổ chức đã sở hữu đội ngũ Trung tâm Điều hành An ninh mạng (SOC).”

Kaspersky Next là dòng sản phẩm an ninh mạng thế hệ mới, tích hợp khả năng bảo mật thiết bị đầu cuối mạnh mẽ nhờ AI. Không chỉ dừng lại ở nền tảng EPP (Endpoint Protection Platform) cơ bản, Kaspersky Next mang đến sự kết hợp đột phá giữa EDR và XDR, đáp ứng nhu cầu bảo mật toàn diện cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Được biết đến như những giải pháp an ninh mạng tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay, EDR và XDR giúp doanh nghiệp chống lại các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường, cung cấp cho doanh nghiệp khả năng quan sát toàn diện hệ thống an ninh mạng, kiểm soát chặt chẽ các lỗ hổng bảo mật, phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa, đồng thời chủ động phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn. Sản phẩm này cũng tích hợp hàng loạt tính năng tự động hóa như giám sát và ngăn chặn trên nền tảng đám mây, quản lý lỗ hổng và bản vá, kiểm tra IoC và sách lược ứng phó. Những tính năng này không chỉ giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý các mối đe dọa mới, phức tạp một cách hiệu quả mà còn giảm thiểu đáng kể các tác vụ của đội ngũ an ninh mạng.

Được biết Kaspersky Next là một phần trong hệ sinh thái sản phẩm B2B của Kaspersky, được thiết kế để tương thích hoàn toàn với các giải pháp và dịch vụ khác của Kaspersky. Với nhu cầu ngày càng tăng về bảo mật an ninh mạng toàn diện, các doanh nghiệp có thể dễ dàng nâng cấp hoặc chuyển đổi giữa các gói sản phẩm Kaspersky Next tùy theo các yêu cầu an ninh mạng hiện tại của mình.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc mảng doanh nghiệp của Kaspersky tại Việt Nam Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc mảng doanh nghiệp của Kaspersky tại Việt Nam nhận định: “Chỉ trong quý 1 năm 2024, tần suất của các cuộc tấn công mạng đã gia tăng với các phương thức cực kỳ tinh vi. Những cuộc tấn công này nhắm vào các tổ chức trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, cùng với một số sự cố mất mát tài chính gần đây từ các tài khoản ngân hàng cá nhân. Mặc dù các tổ chức đã phản ứng nhanh chóng để khắc phục sự cố, nhưng đây cũng chính là lời nhắc nhở cho các doanh nghiệp về sự cần thiết của một giải pháp an ninh mạng đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. Do đó, Kaspersky đã điều chỉnh dòng sản phẩm mới, Kaspersky Next, phù hợp với các tổ chức thuộc mọi quy mô với các yêu cầu bảo mật khác nhau, từ những tổ chức chưa có nhân sự CNTT đến các tổ chức có bộ phận an ninh mạng nhỏ và các công ty lớn với đội ngũ an ninh mạng có trình độ chuyên môn cao”.

KIM THANH