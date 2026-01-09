KCX - KCN TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi xanh, số

Chiều 9-1, tại TPHCM, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) đã tổ chức hội nghị giao ban Ban quản lý và các công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) TPHCM quý 4-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Tại hội nghị, ông Trương Văn Phong, Phó trưởng Ban quản lý HEPZA đã trình bày về tình hình hoạt động KCX-KCN TPHCM năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Năm 2025 HEPZA ghi nhận một số kết quả đạt được như tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,4 tỷ USD, tăng 2,66% so với năm 2024, đạt 119,46% kế hoạch năm 2025. Tập trung phát triển KCN xanh, bền vững, trình UBND TPHCM Đề án chuyển đổi 5 KCX, KCN. Hoàn thành sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Quản lý sau sáp nhập. Tình hình quan hệ lao động và an ninh trật tự ổn định. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động nhân dịp lễ, tết trong năm.

Ông Trương Văn Phong, Phó trưởng Ban quản lý HEPZA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Tuy nhiên, ông Phong cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm qua. Cụ thể, về giải quyết thủ tục hành chính, vẫn còn hồ sơ trễ hạn (14 hồ sơ/10.020 hồ sơ, tỷ lệ 0,14%). Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa đạt 100%, dẫn đến có 36 phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm 2026, HEPZA đặt mục tiêu thu hút tổng vốn đầu tư 4,25 tỷ USD, phấn đấu đạt 4,5 tỷ USD. Triển khai thực hiện Đề án về "Định hướng phát triển 5 khu chế xuất, khu công nghiệp: Tân Thuận, Tân Bình, Hiệp Phước, Cát Lái, Bình Chiểu". Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu xử lý 100% hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia của thành phố được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Tại hội nghị, đại diện Viettel TPHCM cũng đã chia sẻ thông tin về kế hoạch phối hợp chuyển đổi số tại Ban quản lý và các doanh nghiệp trong KCX-KCN trong năm 2026. Theo đó, sẽ xây dựng chính quyền số Ban quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thứ cấp trong KCX-KCN chuyển đổi số, hỗ trợ công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN chuyển đổi số, nâng cấp KCN theo hướng xanh, số, thông minh.

Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý HEPZA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban Quản lý HEPZA nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trong thời gian tới cho các công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp bao gồm: Quyết liệt chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh số hóa, triển khai KCN thông minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống công nhân; đồng thời kiên quyết xanh hóa dòng vốn đầu tư.

Về phía HEPZA, ông Bùi Minh Trí cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Cũng trong chiều nay, đã diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an TPHCM và Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các KCX - KCN trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2026-2030.

THANH DUNG