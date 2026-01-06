Vốn đầu tư trong nước vào các KCN-KCX TPHCM tăng mạnh

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TPHCM trong năm 2025 đạt hơn 5,4 tỷ USD, bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh.

Một góc KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: Quang Vũ

Cụ thể, tính đến ngày 31-12-2025, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 5,4 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ và đạt 119,4% kế hoạch năm. Diện tích đất cho thuê đạt 475,1ha, tăng 71,1%; diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 620.626m², tăng 353,7% so với cùng kỳ.

Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn thu hút đạt hơn 3,4 tỷ USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 218 dự án với vốn đăng ký 1,4 tỷ USD, giảm 43,2%; có 189 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm hơn 2 tỷ USD, tăng 76,3% so với cùng kỳ.

Đối với đầu tư trong nước, tổng vốn thu hút đạt hơn 49.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1,9 tỷ USD), tăng 19,4% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 107 dự án với vốn đăng ký hơn 33.900 tỷ đồng (hơn 1,3 tỷ USD), tăng 30,8%; có 57 dự án điều chỉnh vốn với phần vốn tăng thêm hơn 15.000 tỷ đồng (khoảng 574 triệu USD), giảm 8,6% so với cùng kỳ.

Năm 2026, HEPZA đặt chỉ tiêu thu hút tổng vốn đầu tư đạt 4,25 tỷ USD, phấn đấu đạt 4,5 tỷ USD; suất đầu tư bình quân từ 8–10 triệu USD/ha.

Trong định hướng thu hút đầu tư, HEPZA sẽ tập trung thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn của thế giới, ưu tiên các ngành công nghiệp chủ lực, hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường; các ngành công nghiệp tiềm năng và ngành công nghiệp mới có tính chiến lược như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, máy học, dữ liệu lớn, chuỗi khối, công nghệ sinh học…

Theo quy hoạch phát triển KCX – KCN TPHCM thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố có 105 KCX, KCN với tổng diện tích hơn 50.288ha. Trong đó, 66 KCX, KCN đã có quyết định thành lập với diện tích hơn 27.270ha; gồm 58 KCX, KCN đang hoạt động với diện tích hơn 22.410ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%, và 8 KCN đã thành lập nhưng chưa hoạt động với diện tích 4.860ha. Ngoài ra, còn 39 KCN chưa có quyết định thành lập với diện tích 23.018ha.

THANH DUNG