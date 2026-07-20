Kết quả Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ngày 20-7-2026

| GIẢI TRÚNG
| CÁC VÉ MANG SỐ
| Giải tám: 100.000đ
| 20
| Giải bảy: 200.000đ
| 524
| Giải sáu: 400.000đ
| 2440 – 9107 - 0253
| Giải năm: 1.000.000đ
| 5650
| Giải tư: 3.000.000đ
| 47209 – 49258 – 41358 – 51158 73571 – 26498 - 49738
| Giải ba: 10.000.000đ
| 40432 - 26247
| Giải nhì: 15.0000.000đ
| 45929
| Giải nhất: 30.000.000đ
| 34324
| Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
| 957501
| Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
| Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
| Giải khuyến khích: 6.000.000đ
| Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)