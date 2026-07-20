Kết quả Xổ số kiến thiết TPHCM ngày 20-7-2026

Loại vé: 10.000đ.
Ký hiệu: 7D2
Mở thưởng ngày 20-7-2026
| GIẢI TRÚNG
| CÁC VÉ MANG SỐ
| Giải tám: 100.000đ
| 28
| Giải bảy: 200.000đ
| 409
| Giải sáu: 400.000đ
| 4728 -5592 - 3783
| Giải năm: 1.000.000đ
| 8972
| Giải tư: 3.000.000đ
| 76012 - 20936 - 10883 - 66037 - 69616 46064 - 12103
| Giải ba: 10.000.000đ
| 07273 - 11601
| Giải nhì: 15.0000.000đ
| 39304
| Giải nhất: 30.000.000đ
| 87113
| Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
| 008556
| Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
| Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
| Giải khuyến khích: 6.000.000đ
| Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh