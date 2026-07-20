Thông tin kinh tế

Kết quả xổ số kiến thiết

Kết quả Xổ số kiến thiết TPHCM ngày 20-7-2026

Loại vé: 10.000đ.
Ký hiệu: 7D2
Mở thưởng ngày 20-7-2026

GIẢI TRÚNG
 CÁC VÉ MANG SỐ
Giải tám: 100.000đ
 28
Giải bảy: 200.000đ
 409
Giải sáu: 400.000đ
 4728 -5592 - 3783
Giải năm: 1.000.000đ
 8972
Giải tư: 3.000.000đ
 76012 - 20936 - 10883 - 66037 - 69616 46064 - 12103
Giải ba: 10.000.000đ
 07273 - 11601
Giải nhì: 15.0000.000đ
 39304
Giải nhất: 30.000.000đ
 87113
Giải đặc biệt: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
 008556
Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ
 Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích: 6.000.000đ
 Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh

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