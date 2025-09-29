Kết thúc vận hành cầu phao Phong Châu

Đại tá Đỗ Hữu Tiềm, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 249 cho biết, ngay khi cầu Phong Châu cũ bị sập, đơn vị đã nhận được mệnh lệnh của Tư lệnh Binh chủng công binh về bảo đảm giao thông tại khu vực cầu Phong Châu. Đây là nhiệm vụ đột xuất, khẩn trương, khó khăn, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật.
Song, với tinh thần “ở đâu khó, ở đó có bộ đội công binh”, Lữ đoàn Công binh 249 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đề cao trách nhiệm, ý chí quyết tâm, hoàn thành thắng lợi.
Đại tá Hà Huy Khánh, Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh, chia sẻ thêm, từ khi nhận nhiệm vụ đảm bảo cầu phao, sau 6 tháng, đơn vị đã xây dựng được 750m đường bê tông chắc chắn dẫn vào cầu phao để cho nhân dân đi lại dễ dàng. Hiện nay, một số đoạn bờ sông bị sạt lở, đơn vị đang khẩn trương khắc phục, dự kiến đến 2-10 sẽ hoàn thành.
Trải qua hơn 1 năm kể từ khi sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra, Lữ đoàn Công binh 249 đã kịp thời lắp đặt, vận hành cầu phao và phà quân sự, đảm bảo an toàn cho gần 5 triệu lượt người và phương tiện. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn xã như: thi công tuyến đường nhựa nối từ quốc lộ về 2 đầu bến; xây dựng bến bãi, kè bờ chống sạt lở; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; giúp nhân dân dọn dẹp môi trường, sửa chữa đường làng, khắc phục hậu quả thiên tai.
Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 đã góp phần làm thay đổi diện mạo nơi đây, nâng cao đời sống nhân dân; củng cố, khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội.