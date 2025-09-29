Kết thúc vận hành cầu phao Phong Châu

Cầu Phong Châu mới chính thức thông xe, đi vào hoạt động, đảm bảo giao thông thông suốt trên Quốc lộ 32C, đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Cùng với đó, cầu phao Phong Châu kết thúc “sứ mệnh” vận chuyển, đưa nhân dân sang sông từ khi cầu Phong Châu cũ bị sập.

Chiến sĩ công binh chia sẻ về kỷ niệm trong quá trình vận hành cầu phao. Thực hiện: ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH

Đại tá Đỗ Hữu Tiềm, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 249 cho biết, ngay khi cầu Phong Châu cũ bị sập, đơn vị đã nhận được mệnh lệnh của Tư lệnh Binh chủng công binh về bảo đảm giao thông tại khu vực cầu Phong Châu. Đây là nhiệm vụ đột xuất, khẩn trương, khó khăn, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật.

Cầu phao Phong Châu những ngày cuối trước khi hoàn thành sứ mệnh của mình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Song, với tinh thần “ở đâu khó, ở đó có bộ đội công binh”, Lữ đoàn Công binh 249 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đề cao trách nhiệm, ý chí quyết tâm, hoàn thành thắng lợi.

Trải qua hơn 1 năm kể từ khi sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra, Lữ đoàn Công binh 249 đã kịp thời lắp đặt, vận hành cầu phao và phà quân sự, đảm bảo an toàn cho gần 5 triệu lượt người và phương tiện. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong quá trình vận hành cầu phao, nhiều lần, đơn vị vận hành phải cắt cầu do lưu tốc dòng chảy không cho phép vận hành, để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người dân. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cầu phao nhìn từ trên cầu Phong Châu mới. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đại tá Hà Huy Khánh, Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh, chia sẻ thêm, từ khi nhận nhiệm vụ đảm bảo cầu phao, sau 6 tháng, đơn vị đã xây dựng được 750m đường bê tông chắc chắn dẫn vào cầu phao để cho nhân dân đi lại dễ dàng. Hiện nay, một số đoạn bờ sông bị sạt lở, đơn vị đang khẩn trương khắc phục, dự kiến đến 2-10 sẽ hoàn thành.

Trước khi chia tay cán bộ chiến sĩ thực hiện vận hành cầu phao, UBND xã Tam Nông đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân. Ảnh: ĐỖ TRUNG

UBND xã Tam Nông tặng giấy khen cho các cá nhân có đóng góp lớn trong quá trình vận hành cầu phao. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Công binh tặng quà đơn vị vận hành cầu phao - Lữ đoàn Công binh 249. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 đã góp phần làm thay đổi diện mạo nơi đây, nâng cao đời sống nhân dân; củng cố, khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội.

