Cầu Phong Châu mới hoàn thành sớm, giúp dân Phú Thọ đi lại an toàn

Sáng 28-9, tại Km18+206 Quốc lộ 32C (xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ), Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành và thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và cắt băng khánh thành.

Cầu Phong Châu mới hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch, có ý nghĩa lớn trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến Quốc lộ 32C và mạng lưới giao thông vùng lân cận. Công trình cũng có giá trị quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh; đồng thời thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Bộ Xây dựng và các đơn vị quân đội trong việc hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống.

Nhân dân tỉnh Phú Thọ đến chứng kiến lễ khánh thành và chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cách đây đúng 1 năm theo Âm lịch, cầu Phong Châu cũ bị sập trước sự bàng hoàng, lo lắng, xót xa của nhân dân tỉnh Phú Thọ và nhân dân cả nước; làm cắt đôi tuyến đường huyết mạch và cướp đi tính mạng của 8 người dân. Nhân dịp ngày giỗ đầu của 8 người dân, theo đề nghị của Thủ tướng, các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã khuất.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, các chủ thể liên quan đã hoàn thành mục tiêu Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao. Thủ tướng cho rằng, đây là nhịp cầu nối liền và sự gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữa con người với con người, giữa nhân dân với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nhịp cầu hàn gắn vết thương...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển cầu Phong Châu mới

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương, tặng quà các đơn vị tham gia thi công cầu Phong Châu mới

Dịp này, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan; sự vào cuộc của nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công, các đội khảo sát, đặc biệt là Binh đoàn 12 với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "chỉ bàn làm không bàn lùi", sự tham gia của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ…

Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ Tư lệnh Công binh đã xây dựng và vận hành cầu phao phục vụ nhân dân khi cầu Phong Châu mới đang xây dựng.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, ý nghĩa của công trình này, trước hết là góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão Yagi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; kết nối kinh tế giữa 2 bờ sông Hồng, bảo đảm an ninh quốc phòng, cuộc sống bình thường, đi lại thuận lợi cho người dân. Cùng với đó, công trình giúp tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tinh thần, ý chí của quân đội ta - "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"…

Đoàn xe Thủ tướng Phạm Minh Chính đi qua cầu Phong Châu mới

Thủ tướng đề nghị các cơ quan bàn giao công trình theo đúng quy định, địa phương khai thác thực sự hiệu quả, xứng đáng với mong mỏi của người dân.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ có chiều dài 652m. Điểm đầu dự án thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Cầu có bề mặt rộng 20,5m. Công trình cầu Phong Châu mới được thi công thần tốc để kịp thời xử lý sự cố sập cầu Phong Châu cũ trên Quốc lộ 32C. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư dự án. Đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng). Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới sau khi hoàn thành còn dư so với tổng mức đầu tư là gần 197 tỷ đồng; so với quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ (800 tỷ đồng), đã tiết kiệm được hơn 361 tỷ đồng. Phần vốn dư sau thi công này đang được Bộ Xây dựng đề xuất sử dụng để đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng, chiều dài khoảng 5km, tiêu chuẩn đường cấp III, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 - 2027.

