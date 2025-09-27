Sáng mai (28-9), cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng (tỉnh Phú Thọ) sẽ chính thức khánh thành, đáp ứng mong mỏi của nhân dân 2 bờ. Đây là công trình trọng điểm được triển khai trong vòng 9 tháng, nhằm khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu cũ xảy ra cuối năm 2024.
Ngày 27-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, hiện nay, các hạng mục cuối của cầu Phong Châu mới đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 28-9.
Sau 9 tháng thi công thần tốc, đến nay, cầu Phong Châu mới bước đầu đã hoàn thiện. Lực lượng thi công đang xử lý các công đoạn cuối, tháo dỡ dần các phương tiện, máy móc thi công để chuẩn bị cho ngày khánh thành và thông xe.
Mặt cầu được chia thành 2 làn xe rộng, mặt cầu trải nhựa mịn. Những ngày này, cứ buổi chiều, hàng chục người dân 2 bên cầu, nhất là người cao tuổi lại ra để ngắm cây cầu mới.
Cầu có chiều dài hơn 653m, bề rộng 20,5m với quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng.
Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.
>>> Một số hình ảnh cầu Phong Châu mới trước ngày khánh thành: