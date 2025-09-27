Xã hội

Sáng mai (28-9), cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng (tỉnh Phú Thọ) sẽ chính thức khánh thành, đáp ứng mong mỏi của nhân dân 2 bờ. Đây là công trình trọng điểm được triển khai trong vòng 9 tháng, nhằm khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu cũ xảy ra cuối năm 2024.

Ngày 27-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, hiện nay, các hạng mục cuối của cầu Phong Châu mới đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 28-9.

Sau 9 tháng thi công thần tốc, đến nay, cầu Phong Châu mới bước đầu đã hoàn thiện. Lực lượng thi công đang xử lý các công đoạn cuối, tháo dỡ dần các phương tiện, máy móc thi công để chuẩn bị cho ngày khánh thành và thông xe.

cau 5.png
Cầu Phong Châu mới sẽ nối 2 xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ

Mặt cầu được chia thành 2 làn xe rộng, mặt cầu trải nhựa mịn. Những ngày này, cứ buổi chiều, hàng chục người dân 2 bên cầu, nhất là người cao tuổi lại ra để ngắm cây cầu mới.

Cầu có chiều dài hơn 653m, bề rộng 20,5m với quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng.

cau 6.png
Cầu Phong Châu mới nhìn từ trên cao, song song với đó là khu vực cầu phao do Lữ đoàn 249 vận hành

Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

>>> Một số hình ảnh cầu Phong Châu mới trước ngày khánh thành:

DSC_2730.jpg
cau 3.png
Trong suốt quá trình xây dựng, lực lượng Quân đội, đặc biệt, Binh đoàn 12 đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công liên tục, “3 ca, 4 kíp”, “xuyên lễ, xuyên tết”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão” để giúp công trình về đích sớm ba tháng so với kế hoạch
DSC_2451.jpg
DSC_2569.jpg
Cầu có chiều rộng 20,5m, có 4 làn xe chạy, rộng gấp 2 lần cầu Phong Châu cũ
DSC_2507.jpg
DSC_2534.jpg
DSC_2529.jpg
Cầu Phong Châu mới không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và du lịch cho tỉnh Phú Thọ cũng như các khu vực lân cận
DSC_2538.jpg
Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công
DSC_2603.jpg
DSC_2553.jpg
Hệ thống thoát nước trên cầu
DSC_2566.jpg
Hàng ngày, những công nhân di chuyển trên cầu, hoàn thiện những chi tiết nhỏ cuối cùng trước ngày khánh thành
DSC_2607.jpg
DSC_2628.jpg
DSC_2699.jpg
DSC_2501.jpg
DSC_2531.jpg
Lan can cầu có hình Đền Hùng - biểu tượng của tỉnh Phú Thọ
DSC_2551.jpg
DSC_2522.jpg
Biển tên cây cầu sẵn sàng cho lễ khánh thành
DSC_2711.jpg
Hàng ngày, luôn có người dân đến 2 bên đầu cầu chứng kiến những công đoạn cuối cùng hoàn thiện cầu
DSC_2713.jpg
DSC_2670.jpg
Một số người dân ghi lại hình ảnh hoàn thiện cuối cùng của cây cầu
DSC_2639.jpg
Việc đưa vào vận hành chính thức cầu Phong Châu mới sẽ không còn cảnh hàng ngày phương tiện chờ đợi đi qua cầu phao Phong Châu
DSC_2721.jpg
ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH

