Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022 qua đường hàng không chiếm gần 90%

Riêng trong tháng 12, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 707.100 lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và gấp 41,2 lần so với năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tuy số lượng khách quốc tế chưa đạt mục tiêu đề ra là 5 triệu lượt, tuy nhiên, theo Tổng cục Du lịch, năm 2022, thị trường du lịch đã dần khôi phục trở lại, nhất là du lịch nội địa.

Hoạt động du lịch tại các trung tâm diễn ra sôi động, nhiều địa phương ghi nhận lượng khách tăng vọt, doanh nghiệp lữ hành bắt đầu quay lại thị trường… Lượng khách nội địa ước đạt trên 101 triệu lượt người.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495.000 tỷ đồng, vượt hơn 23% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 66% so với năm 2019.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2022 so với năm trước của một số địa phương tăng trưởng mạnh. Cụ thể như Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 155,6%; Khánh Hòa tăng 151,1%; TPHCM tăng 121,6%; Cần Thơ tăng 121,3%...

Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành năm 2022 tăng cao nhiều lần so với năm trước như Cần Thơ gấp 10,3 lần; Bình Định gấp 9,3 lần; Khánh Hòa gấp 8,2 lần; Thừa Thiên - Huế gấp 8 lần; Đà Nẵng gấp 6,7 lần; Hà Nội gấp 4,1 lần; Hải Phòng gấp 3,8 lần; TPHCM gấp 1,9 lần.

Kỳ vọng nhiều doanh nghiệp khởi động sớm mùa du lịch tết với nhiều tour độc đáo nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Đặc biệt, các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi với du khách đăng ký tour sớm. Theo đó, đầu tháng 11, nhiều công ty du lịch như Vietravel, Saigontourist, TSTtourist, Fiditour - Vietluxtour, BenThanh Tourist... đồng loạt tung cả trăm tour, tuyến, lịch trình du xuân, đáp ứng nhu cầu du khách.

Nhiều chùm tour nước ngoài hấp dẫn và mới lạ, giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, tần suất khởi hành liên tục... đã được giới thiệu liên tục tại các hội chợ du lịch để khách hàng dễ dàng chọn lựa.

Theo niêm yết của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, giá bán tour nước ngoài Tết 2023 phổ biến từ 15 - 25 triệu đồng/khách cho các tuyến đi Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc... Các địa điểm được lựa chọn vẫn là Phú Quốc, Đà Nẵng - Huế, Hà Giang, Côn Đảo, TPHCM... Tuy nhiên, các công ty lữ hành cho biết giá tour tết nội địa năm nay cũng tăng khoảng 10 - 15% do nhiều yếu tố khách quan như giá xăng, giá vé máy bay, số lượng các chuyến bay còn hạn chế khiến giá vé tăng quá cao...

Để chuẩn bị cho mùa du lịch tết, các khu du lịch, nghỉ dưỡng cũng đưa ra nhiều chương trình đặc biệt. Chào đón năm mới 2023, các khu vui chơi giải trí Sun World của Sun Group khắp ba miền sẽ thiết đãi du khách những hành trình du ngoạn với ắp đầy niềm vui từ các show nghệ nghệ thuật lần đầu có tại Việt Nam, các lễ hội văn hóa đặc sắc và rất nhiều trải nghiệm độc đáo và ưu đãi giá vé.

Tại Hà Nội, khách sạn 122 năm tuổi Sofitel Legend Metropole Hà Nội sẽ chào đón năm mới 2023 với tinh thần lạc quan và phong cách sống kiểu Pháp joie de vivre với những trải nghiệm ẩm thực phong phú. Đối với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở ven biển, như The Anam Cam Ranh, Meliá Hồ Tràm…bữa tiệc đón chào năm mới sẽ mang hương vị của đại dương với nhiều món hải sản đặc trưng các vùng miền...