Khách sạn không phép ngang nhiên hoạt động tại TP Hà Tiên

Dù đã bị xử phạt 30 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy, nhưng khách sạn Hà Tiên Xưa (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) vẫn ngang nhiên nhận khách lưu trú.