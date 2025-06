Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển Nha Trang 2025 - "Nha Trang Say Hi!"

Không khí buổi khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển Nha Trang 2025. Video: HIẾU GIANG

Lần đầu được tổ chức, lễ hội mang chủ đề "Nha Trang Say Hi!" với gần 40 hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao... được diễn ra xuyên suốt từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6. Trong đó, thời gian cao điểm diễn ra các sự kiện từ ngày 7 đến 9-6, gồm có 3 sự kiện chính gồm đại nhạc hội “Nha Trang say Hi”; chương trình giao lưu văn hóa quốc tế; diễu hành Carnival.

Chương trình mở màn bằng tiết mục đầy sắc màu của biển cả. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu cho biết, lễ hội là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, lan tỏa giá trị văn hóa của địa phương, với chuỗi sự kiện mới lạ, đầy sắc màu của biển nhằm mang đến không khí sôi động cho người dân, du khách.

Đặc biệt, chủ đề “Nha Trang Xin Chào” - “Nha Trang Say Hi” là lời chào mừng thân thiện nhằm quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần đẩy mạnh kích cầu du lịch, thu hút du khách trong dịp hè và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tri ân các đơn vị đồng hành. Ảnh: HIẾU GIANG

Sau phần khai mạc, khán giả đã được theo dõi những tiết mục nghệ thuật đặc sắc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được khán giả trẻ yêu thích cùng gần 300 nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật; sinh viên, học sinh một số trường học trên địa bàn TP Nha Trang.

Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt du khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế. Theo đó, ngành du lịch Khánh Hòa hy vọng sẽ thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra lễ hội, khi nhận định đây là nỗ lực đổi mới cách tổ chức nhằm tạo dấu ấn mới mẻ cho ngành du lịch địa phương.

Những nghệ sĩ trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: HIẾU GIANG

Hàng ngàn người dân, du khách đến cổ vũ cho nghệ sĩ. Ảnh: HIẾU GIANG

Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển Nha Trang 2025 có các sự kiện nổi bật như diễu hành xe hoa, giao lưu cùng nghệ sĩ trên tuyến đường Trần Phú, TP Nha Trang vào lúc 16 giờ ngày 9-6; giao lưu âm nhạc quốc tế vào lúc 20 giờ 10 ngày 8-6, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp.

HIẾU GIANG