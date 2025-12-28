Khai mạc Ngày hội sinh viên tại Hà Nội

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2026).

Tại Ngày hội sinh viên được khai mạc sáng 28-12, hàng ngàn sinh viên của 20 trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã tham gia vòng chung kết giải chạy “Bước chân sinh viên”, gian trại sinh viên “Connect Zone”, triển lãm “Sinh viên thời đại mới”, cuộc thi “Student Talent Contest”...

Điểm nhấn của chương trình là lễ tuyên dương các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương và trao Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2025, sẽ diễn ra vào tối nay.

Ngày hội sinh viên được khai mạc sáng 28-12

Ban tổ chức cho biết, đối với danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, đã có 744 hồ sơ gửi về từ các tỉnh, thành đoàn và đơn vị trực thuộc. Qua xét chọn, 440 hồ sơ đạt danh hiệu cấp Trung ương. Trong đó, 13 học sinh tiêu biểu xuất sắc được triệu tập tham dự chương trình tuyên dương.

Đối với danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, từ 64 hồ sơ đề nghị, ban tổ chức đã công nhận 36 hồ sơ đạt danh hiệu cấp Trung ương, trong đó 10 học sinh tiêu biểu đại diện cho khối học sinh giáo dục nghề nghiệp được lựa chọn tham dự lễ tuyên dương.

Ngày hội sinh viên tại Hà Nội

Đối với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, năm 2025 ghi nhận 660 hồ sơ cá nhân và 74 hồ sơ tập thể trong nước từ 28/40 đơn vị cấp tỉnh và tương đương; đồng thời có 41 hồ sơ cá nhân và 2 hồ sơ tập thể từ các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Kết quả, 520 sinh viên và 60 tập thể được công nhận đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Trong đó, 19 sinh viên tiêu biểu xuất sắc được triệu tập tuyên dương tại chương trình.

Nhiều hoạt động diễn ra trong Ngày hội sinh viên được khai mạc sáng 28-12

Đặc biệt, năm nay có 117 hồ sơ đủ điều kiện đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng”, trong đó, 10 sinh viên tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực, khu vực được chọn tham dự lễ trao giải.

BÍCH QUYÊN