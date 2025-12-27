Ngày 27-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026”.

Lễ phát động chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026”

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện chào mừng 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2026), đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến trên các nền tảng số của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, thu hút hơn 20.000 sinh viên trong và ngoài nước theo dõi trực tuyến sự kiện.

Chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026” được xác định là chương trình chủ lực của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chương trình tập trung vào 11 nhóm công nghệ chiến lược, bao gồm các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chip bán dẫn, an ninh mạng, robot và tự động hóa, công nghệ y sinh, năng lượng và vật liệu mới, hàng không vũ trụ.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính thức ra mắt cổng thông tin sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ, tại địa chỉ vietgenius.vn. Đây là nền tảng số lần đầu tiên được xây dựng chuyên biệt nhằm phát hiện, kết nối và bồi dưỡng sinh viên có năng lực, đam mê nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Cổng thông tin cung cấp kho học liệu số phong phú, tạo không gian kết nối giữa sinh viên với đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp.

BÍCH QUYÊN