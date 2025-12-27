Khoa học công nghệ

Ra mắt cổng thông tin sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ

SGGPO

Ngày 27-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026”.

Lễ phát động chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026”
Lễ phát động chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026”

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện chào mừng 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2026), đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến trên các nền tảng số của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, thu hút hơn 20.000 sinh viên trong và ngoài nước theo dõi trực tuyến sự kiện.

Chương trình “Đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026” được xác định là chương trình chủ lực của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chương trình tập trung vào 11 nhóm công nghệ chiến lược, bao gồm các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chip bán dẫn, an ninh mạng, robot và tự động hóa, công nghệ y sinh, năng lượng và vật liệu mới, hàng không vũ trụ.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính thức ra mắt cổng thông tin sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ, tại địa chỉ vietgenius.vn. Đây là nền tảng số lần đầu tiên được xây dựng chuyên biệt nhằm phát hiện, kết nối và bồi dưỡng sinh viên có năng lực, đam mê nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Cổng thông tin cung cấp kho học liệu số phong phú, tạo không gian kết nối giữa sinh viên với đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Hội Sinh viên Việt Nam Nghị quyết số 57 XIV Y sinh Hàng không vũ trụ Đại hội đại biểu toàn quốc Học liệu Cloud Computing Trung ương Đoàn Bán dẫn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn