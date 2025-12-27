Tuyên dương 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Sự kiện do Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bộ GD-ĐT tổ chức, Báo VietNamNet là cơ quan thường trực. Tham dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Trải qua 12 kỳ tổ chức (từ 2013 đến 2025), đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Không ít gương mặt sau lễ tuyên dương tiếp tục trưởng thành vượt bậc, có nhiều đóng cho quê hương, đất nước. Nhiều bạn trẻ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội… đã chọn trở về bản làng, phum sóc - nơi mình sinh ra để được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Lễ tuyên dương 150 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Tại buổi lễ, nhiều tấm gương đã chia sẻ về những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào DTTS được đặc biệt chú trọng. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông ngày càng được mở rộng; các trường nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh, sinh viên được triển khai quyết liệt.

Trao thưởng cho học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Gần đây nhất, đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới; hướng tới sớm hoàn thành xây dựng các trường tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước…

Trao thưởng cho học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Phó Thủ tướng biểu dương, chúc mừng thành tích của các em được tuyên dương, các em là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xóa đói giảm nghèo và tinh thần xả thân vì cộng đồng, là niềm tự hào của gia đình, của bản làng, của cộng đồng và các DTTS Việt Nam.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi đã được Quốc hội thông qua; các chương trình mục tiêu, các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người DTTS từ học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc và lựa chọn, cấp học bổng cho một số cháu được tuyên dương năm nay đi đào tạo ở nước ngoài.

Trao thưởng cho học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Tin liên quan Học sinh các xã biên giới được Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa

PHAN THẢO