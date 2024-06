Khám phá Hội An qua từng trang sách

Hội An hiện lên thật giản dị mà chân thực trong cuốn Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Phạm Hoàng Hải do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản, phát hành.

Với Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An, bức tranh về phố Hội bình yên, thân thuộc nhưng cũng thật ấm áp, mến khách như muốn níu chân du khách. Ở đó, người đọc sẽ được dạo bước trên những con phố cổ, trải nghiệm cảm giác thư thái lạ lùng, và để rồi cảm thấy “như thể đang đi lạc vào một câu chuyện cổ tích giản dị, ngược dòng thời gian hàng vài trăm năm trước đây”, như được “trở về” thương cảng Hoài Phố sầm uất năm xưa...

Ngắm nhìn, dạo chơi phố cổ Hội An lên đèn lúc chiều muộn, khi ánh mặt trời dần tắt hẳn cũng đem đến một trải nghiệm thật khác lạ và thích thú. Khi đó, “hàng trăm chiếc đèn lồng bọc lụa màu treo rải rác khắp nơi tỏa ra các vùng sáng nhỏ để du khách tự tin bước đi trên đường… Đâu đó phía xa là ánh sáng mờ mờ hắt ra từ các ngôi nhà đã khép cửa, từ các ngõ nhỏ đã vắng người qua lại”.

Cùng với những con phố hẹp cũ kỹ, các ngôi nhà cổ, những đền miếu, hội quán và quán ăn giản dị, chính những con người sinh sống hằng ngày nơi đây, những người dân Hội An mà ta gặp trên phố, cũng có một điều gì đó rất hòa quyện với không gian kiến trúc và vẻ đẹp tâm linh của đô thị cổ này. Có người nói, Hội An đẹp nhưng bé xíu như lòng bàn tay, bé đến mức khám phá Hội An chỉ cần một ngày. Nhận định này có lẽ chỉ đúng khi khám phá Hội An qua con mắt thường. Trong khi đó, có người lại cho rằng, khám phá Hội An phải cần cả một đời, bởi Hội An nhỏ mà sâu. Đây có lẽ là nhận định được đưa ra từ một người đã từng cảm nhận, khám phá Hội An từ trái tim, từ toàn bộ các giác quan của họ...

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng nhận định: Vừa là một cuốn cẩm nang du lịch, vừa là một cuốn sách về văn hóa, Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An mang đến nhiều thông tin thú vị, hấp dẫn và thực sự hữu ích về một điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Ông cũng đề xuất việc dịch cuốn sách trên và xuất bản với một số thứ tiếng phổ cập trên thế giới để bạn đọc quốc tế có thể quan tâm, tìm hiểu.

MAI AN