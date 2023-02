Khám xét Chi cục Đăng kiểm số 9 của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ghi nhận của PV Báo SGGP, phía trước trụ sở đơn Chi cục Đăng kiểm số 9 (số 102 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có xe của Công an TPHCM, bên trong có đông công an, người ra vào đều được giám sát và kiểm tra kỹ lưỡng. Toàn bộ khu vực được công an phong tỏa hoàn toàn.

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, việc khám xét đơn vị này được cho là có liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới ở TPHCM và các tỉnh thành.

Như báo SGGP đã thông tin, ngày 17-1, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt giam ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam), Hoàng Hữu Thịnh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Quảng Bình, nhân viên TTĐK 73-02D), Trương Duy Đức (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Quảng Bình, nhân viên TTĐK 15-05D), Hồ Ngọc Nam (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trần Thế Khánh Hổ (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Khánh Hòa, nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH Việt Net) về tội “Nhận hối lộ”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Theo điều tra ban đầu, Công an TPHCM xác định, nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật (cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Các trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và TPHCM khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TPHCM và các tỉnh thành đã khởi tố hàng trăm bị can là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên của các TTĐK về các tội: "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác".