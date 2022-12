Khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-14D ở Hóc Môn

Mở rộng vụ sai phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) ở TPHCM và nhiều tỉnh thành, Công an huyện Hóc Môn cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã khám xét TTĐK xe cơ giới 50-14D.

Tối 29-12, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã tiến hành khám xét TTĐK 50-14D.

Nguồn tin của PV cho hay, chiều cùng ngày, nhiều lực lượng của Công an TPHCM đã khám xét TTĐK 50-14D ở cụm C1, KCN Khánh Đông, quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Việc khám xét được cho là có liên quan đến sai phạm tại các TTĐK ở TPHCM và nhiều tỉnh thành.

Trước đó, ngày 28-12, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TPHCM cho biết, đến nay công an đã khám xét 12 TTĐK (7 của TPHCM và 5 của tỉnh/thành) và đã khởi tố 43 bị can về các tội các tội “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”.

Hiện, Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xảy ra tại các TTĐK và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra. Trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng trong ngày 28-12, Công an TPHCM chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, máy móc.

Theo điều tra ban đầu, từ việc phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật (cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, Công an TPHCM đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm tại nhiều TTĐK ở TPHCM và một số tỉnh, thành.

Từ đó, công an đã khám xét tại các TTĐK gồm: 60-03D (tỉnh Long An), 71-02D (tỉnh Bến Tre), 83-02D (tỉnh Sóc Trăng), 66-02D (tỉnh Đồng Tháp), 63-03D (tỉnh Tiền Giang); và các TTĐK ở TPHCM: 50-15D (TP Thủ Đức), 50-07V (quận Bình Tân), 50-10D (huyện Củ Chi), 50-17D (huyện Nhà Bè)...

Công an xác định, Giám đốc các TTĐK trên chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng, đo tiêu chuẩn khí thải cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi gần 10 tỷ đồng.