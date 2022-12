Các Trung tâm Đăng kiểm TPHCM hoạt động hết công suất những ngày cuối năm

Chiều 29-12, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM chủ trì.

Đại diện Sở Y tế cho biết, sau gần 1 tháng đưa vào sử dụng đường dây nóng tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về các cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu “vẽ bệnh moi tiền”, Sở Y tế đã tiếp nhận 126 phản ánh. Trong đó có 24 lượt phản ánh về tình trạng "vẽ bệnh moi tiền", thanh tra sở đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra, lập biên bản và xử lý. Bên cạnh đó, cũng có những cuộc gọi phản ánh không đúng sự thật.

Đại diện Sở VH-TT TPHCM cho hay, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, TPHCM sẽ có 19 sự kiện văn hoá nghệ thuật lớn để phục vụ du khách. Riêng trong đêm 31-12, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm là trước đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An cho biết, đến ngày 29-12, trên địa bàn thành phố có 10/17 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, với tổng số 27 chuyền kiểm định và công suất kiểm định tối đa đạt 1.830 lượt xe/ngày. Về tình trạng các phương tiện xếp hàng dài trước Trung tâm Đăng kiểm thời gian qua, ông Bùi Hòa An cho rằng do một số trung tâm bị đình chỉ nên lượng phương tiện dồn về các cơ sở đang hoạt động.

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định xe cơ giới trong dịp gần tết và trong bối cảnh một số Trung tâm Đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, Sở GTVT đã đề nghị các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới duy trì hoạt động ổn định để giải quyết nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao của người dân. Trong dịp Tết Dương lịch sắp tới, các Trung tâm Đăng kiểm thuộc Sở GTVT chỉ nghỉ 1 ngày là 1-1 (Chủ nhật).

Bên cạnh đó, các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm định để giải quyết nhanh chóng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân. Các Trung tâm Đăng kiểm cũng thực hiện phát phiếu hẹn giờ cho các chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định, để tránh việc dừng chờ ùn tắc trước khu vực Trung tâm Đăng kiểm.

Sở GTVT đã giao các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi và phối hợp các đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, giải tán phương tiện dừng, chờ ngay trước các Trung tâm Đăng kiểm để đảm bảo giao thông qua khu vực được thông thoáng. Đồng thời, khuyến cáo các chủ xe, doanh nghiệp nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để tránh tình trạng không đạt yêu cầu phải quay trở ra.