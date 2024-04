Khẩn cấp khắc phục những bất cập trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 19-4, đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban này làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông.